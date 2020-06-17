Работы выпускников на ЕГЭ проверит искусственный интеллект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рособрнадзор объявил, что в 2020 году и далее будут усложнены условия проверки Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает газета "Известия".

По новым правилам, тестирование будут проводить на работах как основного, так и дополнительного периодов. Проверять работу на списывание планируется при помощи алгоритма на основе нейронной сети.

"В прошлом году анализ проводился только на работах основного периода ЕГЭ. В этом году планируется проводить анализ экзаменационных работ одного участника ЕГЭ, написанных в разные периоды", – сообщили в ведомстве, подчеркнув, что технология пока прорабатывается.

Программа позволит выделить группы тестов с разными почерками. Затем их просмотрят специалисты. При подозрении на то, что работу писали разные люди, сотрудники Рособрнадзора будут сверяться с видео – также в отдельных случаях возможна подчерковедческая экспертиза.

Рособрнадзор ранее опубликовал официальное расписание Единого государственного экзамена на 2020 год. Серия аттестаций начнется с 3 июля, с экзамена по географии, литературе, информатике и ИКТ.

Основной период экзамена продлится до 25 июля. Дополнительный установлен в сроки с 3 по 8 августа.

