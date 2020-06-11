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Общество

19:40

Путин поручил установить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году

власть образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения, Рособрнадзору и региональным властям определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в новом учебном году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года", – указывается на официальном сайте Кремля.

Поручение президента специалисты обязаны выполнить до 1 декабря 2020 года.

В нынешнем году, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, школьники, которые не планируют поступать в вузы, получат аттестаты без необходимости сдавать ЕГЭ.

На данный момент участие в экзамене подтвердили более 736 тысяч школьников.

Российские выпускники школ получат аттестаты без сдачи экзаменов

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