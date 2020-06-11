Заслуженный учитель РФ поддержал выдачу аттестатов без экзаменов

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Директор центра образования № 109 в Москве Евгений Ямбург назвал итоговые экзамены для школьников необязательными, если результаты не требуются для поступления в вузы. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий", – заявил специалист.

При этом заслуженный учитель РФ раскритиковал предложения об онлайн-проведении экзаменов. Он заявил, что невозможно адекватно проконтролировать процесс.

Евгений Ямбург отметил, что практически все выпускники его школы рассчитывают на поступление в вузы, а потому будут сдавать ЕГЭ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году. В нем указано, что школьники получат аттестаты без экзаменов – тем, кто не рассчитывает на высшее образование, этого будет достаточно для поступления в колледжи и училища.

