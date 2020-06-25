Рособрнадзор сообщил о готовности всех регионов России к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все 85 регионов России готовы к проведению ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на данный момент идет апробация всей техники, необходимой для проведения экзаменов, работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов.

"На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", – приводит слова Музаева РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 736 тысяч российских школьников планируют в этом году сдавать ЕГЭ.

29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.