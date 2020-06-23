Ресурс "Навигатор ЕГЭ" поможет столичным школьникам подготовиться к экзамену

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице заработал ресурс "Навигатор ЕГЭ", с помощью которого школьники смогут подготовиться к единому государственному экзамену. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, ресурс разработал Городской методический центр (ГМЦ).

"В сервисе есть ссылки для подключения к вебинарам и подробная информация о них. Кроме того, школьники смогут задать вопросы специалистам", – говорится в сообщении.

Во вторник, 23 июня, в 10:00 можно рассмотреть трудные случаи орфографии. В 11:00 состоится урок по информатике. 24 июня в 10:00 запланирован вебинар по английскому языку, а в 11:00 пройдет занятие по физике.

25 июня в 10:00 пройдет вебинар по русскому языку. 26 июня в 10:00 запланирован мастер-класс, посвященный графическому методу решения задач с параметрами и важных аспектах в оформлении решения. В этот же день в 11:00 организуют вебинар по химии.

В 10:00 27 июня школьники смогут научиться правильно писать сочинение по истории, а в 11:00 состоится урок по химии.

28 июня в 10:00 расскажут об особенностях написания письма на ЕГЭ по китайскому языку. В 11:00 пройдет вебинар по русскому языку. Решить математические задачи с экономическим содержанием можно будет 29 июня в 10:00. В 11:00 школьникам расскажут об основных трудностях на экзамене по английскому языку.

30 июня в 10:00 состоится вебинар, посвященный правильному выполнению заданий первой части ЕГЭ по истории, а в 11:00 можно будет решить задачи по физике повышенной сложности по теме "Оптика".

Также в "Навигаторе ЕГЭ" доступна подборка видеоматериалов и ресурсов "Московской электронной школы" для закрепления знаний по основным темам образовательной программы.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ. Согласно приказу ведомства, 3 июля проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе назначена вторая волна ЕГЭ.

