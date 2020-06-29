Около 80 тыс выпускников планируют сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице около 80 тысяч человек планирует сдавать ЕГЭ, из них 64 тысячи – выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет. Они уже подали заявки на участие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"3 июля начнется основной период государственной итоговой аттестации. В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам. Математику базового уровня в этом году сдавать не будут.

Вторая волна ЕГЭ состоится в августе.

Ранее Ракова сообщила, что все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19. Вице-мэр подчеркнула, что специалисты полностью продезинфицируют все помещения перед началом ЕГЭ, а также в процессе всей экзаменационной кампании. Мероприятия по дезинфекции будут проводить под контролем Роспотребнадзора.

В связи с особенностями санитарно-эпидемиологических правил выпускников с температурой могут не допустить до экзамена. В Рособрнадзоре назвали приоритетом безопасность аттестации, однако справки об отсутствии коронавируса не потребуются.

Выпускники столичных школ могут узнать результаты итоговых экзаменов на портале mos.ru при помощи услуги "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку" или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете.

Также результаты экзамена можно получить на электронную почту или в виде push-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

