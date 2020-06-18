Выпускников с температурой могут не допустить до сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Если температура есть, если это подтверждается... с высокой вероятностью, если температура высокая, молодого человека не допустят до проведения экзамена", – сказал Музаев.

Он уточнил, что в приоритете стоит безопасность проведения экзамена. При этом, по его словам, школьникам на ЕГЭ не придется приносить справки об отсутствии коронавируса, уточнив, что в рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования нет.

Он отметил, что пункты проведения экзамена будут продезинфицированы, при входе медработники будут замерять температуру у участников и организаторов экзаменов. Индивидуальные средства защиты выдадут школьникам бесплатно.

Музаев также подчеркнул, что результаты ЕГЭ будут оглашены до 15 августа. Он уточнил, что такая дата была просчитана с учетом резервных дней в августе.

Накануне Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ. Согласно приказу ведомства, 3 июля проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе назначена вторая волна ЕГЭ.

