Более 30 тыс задействованных на ЕГЭ работников пройдет тестирование на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице с 3 июля стартует основной этап государственной итоговой аттестации. Все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, – от учителей до охранников – в обязательном порядке сдадут анализы на коронавирус. Такое тестирование проходит с 25 по 30 июня", – сказала вице-мэр.

Ракова подчеркнула, что специалисты полностью продезинфицируют все помещения перед началом ЕГЭ, а также в процессе всей экзаменационной кампании. Мероприятия по дезинфекции будут проводить под контролем Роспотребнадзора.

Кроме того, по ее словам, до ЕГЭ не допустят выпускников, которые болеют или были в близком контакте с больными COVID-19. Это касается и сотрудников учебных заведений.

По словам вице-мэра, на входах будут проводить термометрию, также будет обеспечен запас средств индивидуальной защиты.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что все 85 регионов России готовы к проведению ЕГЭ. По его словам, на данный момент идет апробация всей техники, необходимой для проведения экзаменов, работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов.

29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.