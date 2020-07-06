Собянин пожелал успехов участникам ЕГЭ по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Мишин

Сергей Собянин пожелал успехов участникам Единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом мэр города написал на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил, что в этом году подготовка к ЕГЭ была особенной не только для школьников, но и для организаторов. Он рассказал, что из-за коронавируса все пункты для сдачи экзаменов дезинфицируются до и после ЕГЭ.

Все сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирус, на входах измеряется температура, в помещениях их обеспечивают средствами защиты и антисептиками. Все участники экзамена соблюдают график прихода, в кабинетах они рассаживаются в определенном порядке.

"Всем измеряют температуру, обеспечивают средствами защиты и антисептиками. Хочется, чтобы все думали только об экзаменах и не беспокоились о безопасности. Еще раз успехов, друзья!" – написал мэр.

Экзамен по русскому языку в этом году выбрали 70 тысяч школьников. На втором месте по популярности идет профильная математика, на третьем – обществознание, отметил мэр города.

В пятницу, 3 июля, в Москве начались первые ЕГЭ. Выпускники сдавали информатику, географию и литературу. Представители Рособрнадзора сообщили, что серьезных сбоев во время ЕГЭ зафиксировано не было, все прошло штатно. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июля.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов. Их проведут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

