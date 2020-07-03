ЕГЭ 3 июля прошел в штатном режиме – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые единые государственные экзамены по информатике, географии и литературе были проведены без серьезных нарушений. Об этом рассказали представители Рособрнадзора, передает ТАСС.

"В двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения, но в них также участники смогли приступить к написанию ЕГЭ", – уточнили представители ведомства.

Отмечается, что серьезных сбоев также не было зафиксировано после окончания написания ЕГЭ, все прошло штатно. Так, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июля.

В Москве начались первые ЕГЭ

В столице организовали 382 пункта проведения экзамена. Все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ в Москве прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

На участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Проведение основного периода ЕГЭ началось с пробных экзаменов 29 и 30 июня, они организованы без участия выпускников для проверки технической готовности.