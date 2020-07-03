В Москве начались первые ЕГЭ

ТАСС/Юрий Смитюк

В Москве началась кампания по проведению ЕГЭ, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расписание ЕГЭ составили таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в вузы. В столице организовали 382 пункта проведения экзамена. Большинство из них расположены в школах, но также есть пункты в пяти детских больницах и на дому – для тех, кто по состоянию здоровья не может присутствовать в школе.

Ракова отметила, что все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ в Москве прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Она добавила, что сегодня нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена инфекция и который был бы допущен к приему экзамена.

"Дети, которые на сегодняшний день болеют коронавирусом или находятся под карантином в связи с контактом, сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право", – заявила Ракова.

Она напомнила, что в пунктах сдачи единого госэкзамена организована максимальная безопасность. В частности, до и после экзамена обязательно проводится дезинфекция по вирусному режиму и генеральная уборка.

Выпускники проходят в пункт сдачи экзамена по графику, чтобы избежать скопления людей на входе, в коридорах и холлах пункта. Также организована специальная технология прохода в здание – через разные входы, введена определенная рассадка.

В помещениях установлены обеззараживатели воздуха закрытого типа. Сотрудникам и участникам экзамена измеряют температуру. Участники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не допускаются. В каждом пункте проведения экзаменов дежурят медработники.

"Обязательно все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты, которая включает маски и перчатки. Также всем желающим ребятам без ограничений предоставляются такие средства индивидуальной защиты", – добавила заммэра.

Она подчеркнула, что самыми востребованными ЕГЭ в Москве в этом году являются русский язык и профильная математика, на третьем месте – обществознание. Ракова заметила, что это логично, потому что эти предметы чаще всего нужны для поступления.

"Всего на сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч человек. В этом году сдавать экзамены будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные выпускники от сдачи ЕГЭ освобождены по решению правительства", – рассказала вице-мэр.

Московские школы сумели эффективно организовать дистанционное обучение, что позволило 11-классникам подготовиться к экзаменам даже в условиях эпидемии.

Число ежедневных обращений пользователей к платформе МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года и составила 3,5–4,5 миллиона. На платформе МЭШ развернут сервис "Мои достижения", где собраны более 100 тысяч заданий, разработанных московскими методистами и учителями, имеющими статус федеральных экспертов.

С середины марта Московский центр качества образования проводит дистанционно онлайн-диагностики. Эта технология позволяет, не выходя из дома, оценить знания, получить объективную оценку и точечно скорректировать подготовку к экзаменам.

3 июля по всей России стартовала сдача единого государственного экзамена. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.

Проведение основного периода ЕГЭ началось с пробных экзаменов 29 и 30 июня, они организованы без участия выпускников для проверки технической готовности.

Следующие экзамены ожидаются 6 и 7 июля – по русскому языку; 10 июля – по профильной математике; 13 июля – по истории, физике; 16 июля – по обществознанию, химии; 20 июля – по биологии, письменной части иностранных языков; 22 и 23 июля – по устной части иностранных языков.

На участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года.

Ранее сроки ЕГЭ сдвинули из-за пандемии коронавируса.