Период сдачи ЕГЭ стартовал в России

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В пятницу, 3 июля, по всей России стартовала сдача единого государственного экзамена. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.

В Москве ЕГЭ напишут около 80 тысяч школьников. Проведение основного периода ЕГЭ началось с пробных экзаменов 29 и 30 июня, они организованы без участия выпускников для проверки технической готовности.

Следующие экзамены ожидаются 6 и 7 июля – по русскому языку; 10 июля – по профильной математике; 13 июля – по истории, физике; 16 июля – по обществознанию, химии; 20 июля – по биологии, письменной части иностранных языков; 22 и 23 июля – по устной части иностранных языков.

Так, 24 июля является резервной датой для экзамена по всем дисциплинам, за исключением русского языка.

Уточняется, что во вторую волну ЕГЭ можно сдать 3 августа – географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа – русский язык, 7 августа – обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Известно, что на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года.

Ранее сроки ЕГЭ сдвинули из-за пандемии коронавируса. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предлагал отменить ЕГЭ в этом году.

Кроме того, пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов 3 июля. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.