Москва онлайн: как проходят первые ЕГЭ в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 июля выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором. Первыми пройдут экзамены по предметам география, литература и информатика.

Съемочная группа Москвы онлайн посетит одну из столичных школ и пообщается с ребятами. Не пропустите прямую трансляцию: вы узнаете, как школьники готовились во время пандемии коронавируса, как справлялись с волнением, куда хотят поступить.

В этом году итоговый экзамен в школе будут сдавать только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в университет. Остальные получат итоговые оценки в аттестат на основании годовой успеваемости.

Смотрите трансляцию 3 июля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.