Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов 3 июля

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уборку с дезинфицирующими средствами провели во всех пунктах проведения ЕГЭ перед началом экзаменов, рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ для нас приоритетны. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", – цитирует Музаева Агентство "Москва".
Он отметил, что предпринятые меры отработали в ходе пробных экзаменов. Перед ЕГЭ еще раз проверили готовность регионов и наличие средств индивидуальной защиты в экзаменационных пунктах.
Все организаторы и общественные наблюдатели должны надеть маски и перчатки, на входе у всех участников будут мерить температуру. Во всех пунктах установят дозаторы с антисептическими средствами.
ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ пройдут 3 июля. Основной период ЕГЭ завершится 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.
Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе.
При этом министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.
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