Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уборку с дезинфицирующими средствами провели во всех пунктах проведения ЕГЭ перед началом экзаменов, рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ для нас приоритетны. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", – цитирует Музаева Агентство "Москва".

Он отметил, что предпринятые меры отработали в ходе пробных экзаменов. Перед ЕГЭ еще раз проверили готовность регионов и наличие средств индивидуальной защиты в экзаменационных пунктах.

Все организаторы и общественные наблюдатели должны надеть маски и перчатки, на входе у всех участников будут мерить температуру. Во всех пунктах установят дозаторы с антисептическими средствами.

ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ пройдут 3 июля. Основной период ЕГЭ завершится 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе.

При этом министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.