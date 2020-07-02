Вузы России вправе перенести начало учебного года из-за COVID-19 – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.

Он рассказал, что на сегодняшний день министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября. Однако он уточнил, что регионы вправе сами решать, когда начинать учебу в высших учебных заведениях, исходя из ситуации в городе.

"Есть два варианта развития: первое – уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант – отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации", – сказал Афанасьев.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что творческие вузы готовы начать учебный год в привычном формате. По ее словам, к этому готовы и министерство культуры, и сами высшие учебные заведения.

До этого глава ведомства Валерий Фальков отметил, что абитуриенты смогут подать документы в вузы с 20 июня по 17 августа. Особенностью этой приемной кампании является то, что заявление можно принести до сдачи ЕГЭ.

