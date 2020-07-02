Вузы России вправе перенести начало учебного года из-за COVID-19 – Минобрнауки

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.
Он рассказал, что на сегодняшний день министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября. Однако он уточнил, что регионы вправе сами решать, когда начинать учебу в высших учебных заведениях, исходя из ситуации в городе.
"Есть два варианта развития: первое – уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант – отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации", – сказал Афанасьев.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что творческие вузы готовы начать учебный год в привычном формате. По ее словам, к этому готовы и министерство культуры, и сами высшие учебные заведения.
До этого глава ведомства Валерий Фальков отметил, что абитуриенты смогут подать документы в вузы с 20 июня по 17 августа. Особенностью этой приемной кампании является то, что заявление можно принести до сдачи ЕГЭ.
Практика в вузах и колледжах стала обязательной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: