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Общество

09:33

Абитуриенты смогут подать документы в вуз с 20 июня

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что подать заявление можно до сдачи ЕГЭ, что является особенностью этого года.

"Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности", – отметил Фальков.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что зачисление в российские вузы завершится в августе. Он также заявлял о том, что зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие.

Из-за ситуации с COVID-19 Минпросвещения переносит ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Владимир Путин сообщил, что проведение Единого госэкзамена в этом году начнется 29 июня. Его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.

ЕГЭ в столице будут сдавать 75 тысяч выпускников

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