Минобрнауки планирует завершить зачисление в вузы в августе

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завершить зачисление в российские вузы планируется в августе, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график", – объяснил он.
По словам замминистра, зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. Предполагается, что экзамены будут проходить до конца июля, потом назначат резервные дни.
Российским вузам собираются выделить дополнительно чуть более 30 тысяч бюджетных мест, отметил Афанасьев. Он добавил, что некоторые учреждения подняли плату за обучение для студентов коммерческих отделений, несмотря на рекомендации властей оставить ценовую политику на уровне прошлого года даже в период пандемии и экономического кризиса.
"Всем вузам, которые такое заявили, нужно внимательно прислушаться к президенту, который сказал не задирать цены. Мы будем контролировать ценовую политику через специальный инструмент", – подчеркнул замминистра.
Он добавил, что для касается студентов, которые учатся в вузах не первый год, будут определены предельные возможности повышения цен.
Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения переносит ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.
ЕГЭ в столице будут сдавать 75 тысяч выпускников
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