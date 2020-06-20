Творческие вузы готовы с сентября работать в привычном формате

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Российские творческие вузы готовы начать учебный год в привычном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщила министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, к этому готово и министерство культуры, и вузы. "А вот то, что наработано онлайн, останется только как воспоминание, как очень хорошая база дополнительного образования", – подчеркнула она.
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса.
29 мая ведомство поручило вузам и научным организациям снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионе, где они находятся. Вузам также предписали обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и госэкзаменов.
Ранее стало известно, что в столичных колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Заявление на обучение можно подать онлайн на mos.ru.
Всего в Москве работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки.
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