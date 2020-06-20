В колледжах началась приемная кампания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных колледжах с 20 июня начинается приемная кампания, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Заявление на обучение можно подать онлайн на mos.ru.

Всего в столице работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки. Наиболее востребованы у выпускников 9-х и 11-х классов такие направления, как "Информационные системы и программирование", "Мехатроника и мобильная робототехника", "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

Также популярностью пользуются графические дизайнеры, токари и фрезеровщики.

Ранее столичным 11-классникам вручили аттестаты об окончании школы. Документы о среднем общем образовании получили 64 тысячи выпускников. 57,5 тысячи из них – это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки.

Для тех 11-классников, которые собираются поступать в вузы, с 3 июля стартует ЕГЭ. При его проведении в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных требований.

На данный момент экзамены планирует сдавать более 736 тысяч школьников.

29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.

Тестирование по русскому языку состоится 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих ожидается 3, 5, 7 и 8 августа.