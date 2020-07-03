Выпускники прошлого года рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России стартовал период сдачи Единого государственного экзамена, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

В столице экзамен сдает около 80 тысяч школьников. Тем временем выпускники 2019 года поделились секретами, которые помогли им подготовиться и сдать ЕГЭ на 100 баллов.

Так, Александра Рукина, которая уже является студенткой Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, советует планировать свою подготовку и не забывать об отдыхе.

Она призналась, что готовилась к экзамену начиная с 10-го класса. Она решала задания без вариантов, проходила различные темы, все это повторяла. Также девушка старалась писать примерно одно сочинение в неделю. В итоге русский язык она сдала на 100 баллов.

Студент Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Алексей Мартынов сдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике. Он признался, что во время подготовки результаты пробных работ были не лучшими, поэтому он начал искать ошибки, проблемные места и сосредоточился именно на них.

Молодой человек также рекомендует начать подготовку с 10-ого класса, а уже с зимы заниматься еще усерднее. Помогли ему не только занятия, но и ролики с решениями задач, которые он смотрел на YouTube.

Кроме того, молодой человек советует развивать самодисциплину и искать мотивацию. По его словам, это поможет не только в сдаче ЕГЭ, но и в жизни.

Алексей не советует пренебрегать отдыхом. По его словам, проще усваивать новый материал на свежую голову. Он отмечает, что нельзя ставить перед собой цель сдать на 100 баллов. Главное – усвоить выбранный предмет.

Студент Высшей школы экономики Григорий Габулаев набрал 100 баллов сразу по двум предметам – профильной математике и физике. Он рассказал, что высокие результаты – это следствие того, что ему удалось сконцентрироваться и избежать огромного числа ошибок по невнимательности.

Готовясь к экзаменам, молодой человек делал упор на самостоятельную подготовку. По его мнению, для хорошего результата на ЕГЭ достаточно посещения школьных занятий и добросовестного выполнения заданий. От отмечает – чтобы хорошо усвоить материал, нужно его рассказать кому-то еще. Если никого нет рядом, то рассказывать можно самому себе.

Также он советует перед экзаменом постараться отвлечься и развеяться, чтобы избежать лишнего волнения.

Ранее стало известно, что уборку с дезинфицирующими средствами провели во всех пунктах проведения ЕГЭ перед началом экзаменов.

Все организаторы и общественные наблюдатели должны надеть маски и перчатки, на входе у всех участников будут мерить температуру. Во всех пунктах установят дозаторы с антисептическими средствами.

ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ проходят 3 июля. Основной период ЕГЭ завершится 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

Змминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. При этом министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.