Около 43 тыс человек в столице сдает ЕГЭ по профильной математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартует экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода ЕГЭ. В этом году этот предмет будет сдавать около 43 тысяч выпускников в столице, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что в этом году профильная математика стала одним из самых востребованных предметов.

"ЕГЭ по математике стал вторым по популярности после русского языка, что свидетельствует о высоком уровне интереса наших выпускников к предмету. Выбор экзаменов связан с профилем вуза, в который они планируют поступать", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Для проведения экзамена организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

ЕГЭ по математике профильного уровня длится три часа 55 минут. Результаты будут известны не позднее 24 июля.

6 и 7 июля состоялся ЕГЭ по русскому языку. Перед ним Сергей Собянин пожелал успехов сдающим. Экзамен по русскому языку сдали 70 тысяч школьников.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что ЕГЭ по русскому языку прошел на высоком организационном уровне. Сообщалось, что нарушений и сбоев не было зафиксировано.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов.