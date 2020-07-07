ЕГЭ по русскому языку прошел на высоком организационном уровне – Рособрнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

ЕГЭ по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений", – говорится в сообщении.

3 июля в Москве начались первые ЕГЭ. Выпускники сдавали информатику, географию и литературу.

Как сообщалось ранее, для сдачи экзамена по русскому языку в столице оборудовано свыше пяти тысяч аудиторий более чем в 370 учреждениях.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов.

