Около 70 тыс человек сдадут ЕГЭ по русскому языку в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 70 тысяч московских выпускников сдадут Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы.

Руководитель регионального центра обработки информации Москвы, заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин рассказал, что для сдачи экзамена в столице оборудовано свыше пяти тысяч аудиторий более чем в 370 учреждениях.

Ранее Сергей Собянин пожелал московским школьникам удачи в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Мэр отметил, что во время сдачи экзамена следует проявить максимальное спокойствие и уверенность в себе. Он добавил, что не сомневается в московских выпускниках и в их готовности показать хорошие результаты.

В пятницу, 3 июля, в Москве начались первые ЕГЭ. Выпускники сдавали информатику, географию и литературу. Представители Рособрнадзора сообщили, что серьезных сбоев во время ЕГЭ не было зафиксировано, все прошло штатно. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июля.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов. Их проведут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

