Работающие на ЕГЭ учителя смогут компенсировать отпускные дни – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учителям, которые работают на ЕГЭ и в пришкольных лагерях, смогут компенсировать отпуск в другое время, сообщил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".

"У нас категории педагогов совершенно разные. Кто-то ушел раньше в отпуск, завершил учебный год, они вышли, отработали, потом снова уйдут, на небольшой отпуск, потом снова уйдут в отпуск. У нас есть педагоги-предметники, которые в ЕГЭ не участвуют. В любом случае, это все будет, безусловно, компенсировано", – сказал Семченко.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.

Ранее Сергей Собянин отметил, что с точки зрения безопасности ЕГЭ проходит в Москве практически безукоризненно. По его словам, большинство педагогов протестировали на коронавирус, провели ПЦР-тесты и ИФА-тесты.

В пунктах проведения ЕГЭ соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. До и после каждого экзамена там проводится уборка дезинфицирующими средствами и проветривание. В здания школ открыты несколько входов, составлен график прибытия участников на экзамен. При входе в здание у всех измеряют температуру. На площадках дежурят медики.