Результаты ЕГЭ по литературе и географии лучше, чем в прошлом году – Рособрнадзор

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выпускники школ этого года, сдававшие единый государственный экзамен по литературе и географии, показали лучший результат, чем выпускники 2019 года. Средний балл увеличился на 2,9. Об этом на пресс-конференции сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
По его словам, перенос сдачи ЕГЭ в связи с пандемией дал школьникам дополнительное время на подготовку.
ЕГЭ по географии в 2020 году сдавал 11 841 человек. Из них 107 работ получили 100 баллов. На 4,3 % выросло количество работ, набравших 81–100 баллов.
"В ЕГЭ по литературе в 2020 году приняли участие на 4% меньше, чем в 2019 году. Вместе с тем анализ результатов показал повышение среднего тестового балла по сравнению с 2019 годом на 2,9 балла. Увеличилась также доля участников ЕГЭ, набравших 81–100 баллов, на 4,6%. В полтора раза возросло количество стобалльных работ – всего 1 тысяча 154 работы в 2020 году. При этом на 1,5% сократилась доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, – составила 3,38%", – рассказал Анзор Музаев.
Он подчеркнул, что результаты ЕГЭ по информатике остались на том же уровне, что и в прошлом году, и составили 61,19 балла. Количество стобалльных работ достигло 533.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил готовность образовательных учреждений к проведению ЕГЭ. По его словам, ни для педагогов, ни для учащихся нет никакой опасности.
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