Рособрнадзор оценил проведение ЕГЭ по физике и истории в РФ

15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и истории в российских школах состоялся без нарушений и сбоев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Рособрнадзор.
"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений", – сообщили в ведомстве.
Также в Рособрнадзоре назвали число выпускников, зарегистрировавшихся на аттестацию. Так, на участие в экзамене по физике записались 158 тысяч человек, из них выпускники текущего года – 143 тысячи. Что касается истории, то ее были намерены сдавать 120 тысяч человек (104 тысячи – нынешние выпускники).
Помимо привычных школ в качестве пунктов проведения экзамена, были также задействованы 13 медучреждений – 7 и 6 соответственно для каждого из ЕГЭ.
В пресс-службе Рособнадзора объявили, что минимальный результат по физике установлен на уровне 36 баллов, по истории – 32 балла. Результаты тестирования будут оглашены не позднее 27 июля.
Ранее Рособрнадзор не выявил нарушений на профильном ЕГЭ по математике. Этот экзамен сдавали порядка 43 тысяч школьников столицы.
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