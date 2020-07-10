Рособрнадзор не выявил нарушений на профильном ЕГЭ по математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике состоялся без инцидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", – рассказали в ведомстве.

Как ранее объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, математику по профилю в 2020 году сдает около 43 тысяч столичных школьников. Для проведения аттестации зарезервировали более 5,5 тысячи аудиторий.

В Рособрнадзоре также сообщили, что без нарушений прошел и самый массовый экзамен среди выпускников – по русскому языку. На него было зарегистрировано почти 70 тысяч человек.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года.

