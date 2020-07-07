Педагог рассказал об основных ошибках выпускников при сдаче ЕГЭ по русскому языку

17:50
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Средние баллы на ЕГЭ по русскому языку остались неизменными, несмотря на изменения, связанные со стандартами обучения и количеством часов, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на кандидата педагогических наук, начальника отдела Московского центра качества образования Романа Дощинского.
Педагог рассказал, что за время проведения ЕГЭ происходили разные изменения, связанные с ним.
"За время проведения экзамена происходили события, значительно влияющие на подготовку детей к экзамену, чем несколько месяцев дистанционного обучения. Изменялись учебники, менялось количество часов в старших классах, и даже стандарты менялись. И как это ни странно, но средние баллы по ЕГЭ оставались примерно неизменны", – отметил Дощинский.
Он отметил, что в последние годы у сдающих экзамены часто имеются проблемы с орфографией и пунктуацией. Дощинский подчеркнул, что их необходимо отрабатывать каждый день, однако это не всегда возможно.
"Орфография – это каждодневный труд, а если ребенок заболел или по какой-то другой причине пропустил часть занятий, то возникает сильный пробел. И по результатам ЕГЭ видно, что даже навыки смыслового чтения оказываются более сформированными, чем орфографические и пунктуационные", – отметил педагог.
В то же время, по словам Дощинского, задания на проверку лексических и речевых норм стали выполняться лучше. Кроме того, педагог выделил преимущества ЕГЭ по сравнению с другими формами экзаменов.
"ЕГЭ по русскому языку все эти 15 лет выполнял очень важную историческую роль. Может быть, пройдет время, и нам покажется, что эта роль выполнена и что-то должно меняться", – сказал Дощинский.
Он отметил, что благодаря ЕГЭ были сохранены нормы современного русского литературного языка. Дощинский подчеркнул, что адекватной замены данной форме экзамена в настоящее время сложно найти.
ЕГЭ по русскому языку состоялся 6 и 7 июля. Перед ним мэр Москвы Сергей Собянин пожелал успехов сдающим. Экзамен по русскому языку сдали 70 тысяч школьников.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что ЕГЭ по русскому языку прошел на высоком организационном уровне. Сообщалось, что нарушений и сбоев не было зафиксировано.
В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.
Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов.
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