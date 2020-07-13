В Москве организована полная безопасность для проведения ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 13 июля, в столице стартуют ЕГЭ по физике и истории, которые будут сдавать более 24 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пунктах проведения экзаменов соблюдают все правила безопасности, чтобы не допустить распространения COVID-19, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В городе организовано свыше трех тысяч аудиторий более чем в 300 пунктах проведения экзаменов. Основное количество пунктов расположено в школах, но также есть пункты на дому и в больницах. Везде соблюдены правила безопасности, всем выпускникам на входе будут измерять температуру, из организаторов на экзаменах будут присутствовать только те, у кого был отрицательный тест на коронавирус", – рассказала Ракова.

Как отмечается в пунктах проведения ЕГЭ соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. До и после каждого экзамена там проводится уборка дезинфицирующими средствами и проветривание. В здания школ открыты несколько входов, составлен график прибытия участников на экзамен. При входе в здание у всех измеряют температуру. На площадках дежурят медики.

В аудиториях установлено оборудование для обеззараживания воздуха, есть антисептик для рук. Всем выдают перчатки и маски. Участников ЕГЭ рассаживают в аудиториях с учетом безопасной дистанции.

Все работники, которые задействованы в проведении экзамена, сдали тест на COVID-19.

Ранее Сергей Собянин отметил, что с точки зрения безопасности ЕГЭ проходит в Москве практически безукоризненно. По его словам, большинство педагогов протестировали на коронавирус, провели ПЦР-тесты и ИФА-тесты.

10 июля в столице прошел экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода ЕГЭ. В этом году на сдачу экзамена заявилось около 43 тысяч выпускников.

Ракова ранее рассказывала, что в этом году профильная математика стала одним из самых востребованных предметов. Для проведения экзамена организовали свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Результаты будут известны не позднее 24 июля.

6 и 7 июля состоялся ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен сдали 70 тысяч школьников. Все прошло без нарушений и сбоев.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года.