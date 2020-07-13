Врач рекомендовала не злоупотреблять шоколадом перед ЕГЭ

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Утро перед экзаменом лучше начать со сбалансированного завтрака, а шоколад, который является популярным среди выпускников, лучше употреблять в минимальных количествах, рассказала главный внештатный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.
"В день экзамена очень важно позавтракать. На завтрак должно приходиться примерно от 25% дневного рациона питания. Полезный завтрак должен быть разнообразным для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами", – рассказала Стародубова Агентству "Москва".
Она пояснила, что на завтрак можно есть каши, нежирные молочные продукты, яйца, также нужно добавить овощи и фрукты.
Стародубова подчеркнула, что шоколад можно взять с собой на экзамен как легкий перекус, но порция не должна превышать 25 граммов. Врач пояснила, что этот продукт обладает высокой калорийностью и содержит довольно много сахара.
Ранее эксперт Ассоциации классных руководителей образовательных организаций столицы Юлия Есауленко рассказала, что перед сдачей ЕГЭ родителям не нужно нагружать ребенка своими тревогами. По ее словам, родителям нужно занять "взрослую" позицию и правильно поддержать учащегося, сконцентрировавшись на положительном и показав реальные пути выхода из сложной ситуации. Она добавила, что родители не должны настраивать ребенка на неудачу.
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