Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2020 года

С сентября текущего года в России начнется масштабная вакцинация против гриппа, вступают в силу законы о бесплатном питании для младшеклассников и об упрощенном порядке оформления банкротства для физлиц. Кроме того, образовательные учреждения начнут работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности из-за коронавируса. Рассказываем о главных нововведениях, которые произойдут в жизни россиян с приходом осени.



Новые стандарты школьных занятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на ситуацию с COVID-19, новый учебный год начнется 1 сентября во всех школах страны в привычном формате. При этом традиционные торжественные линейки в Москве проведут только для первоклассников, для остальных организуют классные часы. Кроме того, в самих учебных заведениях будут соблюдаться дополнительные меры безопасности.

В частности, чтобы дети меньше передвигались по школе, за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Также образовательные учреждения откроют дополнительные входы и выходы на территорию. А на входе в школу у учеников бесконтактным термометром обязательно будут измерять температуру.

Во всех зданиях установят обеззараживающие лампы закрытого типа, антисептики, а перед уроками и на переменах будет проводиться регулярная дезинфекция и проветривание. Кроме того, в каждом образовательном учреждении есть запас медицинских масок, но их ношение для учеников необязательно. Средства индивидуальной защиты всегда носить должны преподаватели и сотрудники школ.

В случае возникновения локальных заражений COVID-19 школьники смогут перейти на дистанционное обучение, а если коронавирус выявят у кого-то из учеников, то на две недели весь класс будет отправлен учиться удаленно.



Бесплатное горячее питание для младших классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В начале нового учебного года в силу вступает закон, который гарантирует обеспечение учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Его дети будут получать не реже, чем раз в день. Таким образом, в меню войдет горячее питание и напиток. Реализацию закона профинансируют из средств федерального, региональных, местных бюджетов и других источников, а ответственность за выполнение ложится на учредителя школы.



Доплаты классным руководителям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С началом осени учителя начнут получать доплату в пять тысяч рублей за классное руководство из федерального бюджета. Об этом президент заявил в послании Федеральному собранию в январе текущего года. Уточняется, что при этом надбавка не отменяет стимулирующих и региональных выплат. Также, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, ее отделят от зарплаты.



Масочный режим для вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом учебном году рекомендации для вузов почти не отличаются от школьных. Однако здесь и студентам, и преподавателям необходимо постоянно носить маски, меняя их каждые три часа. Снять ее можно преподавателю при чтении лекции, также не использовать защитные средства разрешено на творческих занятиях.

Педагогам, которые входят в группу риска – люди старше 65 лет – рекомендуют перейти на удаленную работу, а иностранных студентов будут отправлять в обсерватор на 14 дней, прежде чем допустить к занятиям.



Льготный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С сентября вернется льгота, которая дает возможность школьникам, студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья. Она будут действовать с 1 сентября до 31 декабря 2020 года.



Вакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 сентября в столице стартует вакцинация от сезонного гриппа. По словам Сергея Собянина, она будет более масштабной, чем раньше. Причина – необходимость сдержать распространение инфекции на фоне присутствия коронавируса.

Кроме того, в начале осени начнутся поставки вакцины "Спутник V" от COVID-19. В первую очередь будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, завил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Доступное банкротство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гораздо быстрее и проще оформить банкротство и списать задолженности с приходом осени смогут малоимущие граждане. В новом законе, подписанном президентом в конце июля, речь идет только о россиянах, которые накопили долгов от 50 до 500 тысяч рублей и не могут их выплатить. Обратиться с таким заявлением можно в МФЦ. Ранее же оформить банкротство могли физические лица с задолженность более 500 тысяч рублей и исключительно через арбитражные суды. Кроме того, процедура была платной и могла длиться годы. Теперь же услуги банкротства начнут предоставлять бесплатно.



Расширение тарифного коридора ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Не обошлось без изменений для водителей: с 5 сентября базовые ставки по ОСАГО для легковых машин, принадлежащих физическим лицам, расширятся на 10% вверх и вниз. Диапазон составит от 2 471 до 5 436 рублей – это позволит разграничить тарифы для водителей с разным уровнем риска.

А для легковых автомобилей, которыми владеют юридические лица, коридор расширяется на 20% вверх и вниз. Уточняется, что на максимальное понижение тарифов здесь смогут рассчитывать автопарки и грузоперевозчики.



График работы зоопарка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за сокращения светового дня перемены с 1 сентября коснутся и графика работы Московского зоопарка. В частности, посетителей зоосад будет ждать с 09:00 до 20:00, поскольку именно в это время можно наблюдать за жизнью животных в вольерах под открытым небом. Приобрести билет в кассах можно до 19:00, кроме того, до этого же часа можно попасть и на территорию. Такой же график работы у детского зоопарка.



Закрыть неактивных ИП

Налоговые инспекции с сентября смогут принудительно исключать индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. – Прим. ред.) в случае, если они не ведут коммерческую деятельность. Ранее это можно было сделать лишь по решению суда. Для исключения важно соблюсти несколько критериев: со дня окончания патента прошло 15 месяцев, если предприниматель не предоставлял в налоговую отчетов, а также если у бизнесмена накопились долги по налогам и сборам. После исключения из реестра человек не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на протяжении трех лет.