Власти Москвы рассказали, как будут работать школы в новом учебном году

С 1 сентября столичные школы возобновляют свою работу в очном режиме. Однако в этом году в учебных заведениях соблюдаются повышенные меры безопасности. Рассказываем, как изменится формат уроков, нужно ли носить маски и что делать, если один из детей в классе заболеет.

Линейки только для первоклассников

С 1 сентября школьники выходят на учебу в обычном режиме, об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития С 1 сентября московские школы приступают к стандартной работе в очном режиме. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах.

Из-за повышенных мер безопасности общих линеек в Москве в этом году не будет. Но локальные праздники для первоклассников пройдут. Начало дня у них будет организовано так, что с другими учениками первоклашки не пересекутся. Для снижения риска распространения инфекции и повторных вспышек в школах примут и другие меры безопасности.

Уроки будут начинаться в разное время

Для того чтобы дети меньше пересекались между собой, школы могут сдвинуть время начала уроков для учеников разных параллелей. Перемены и обеденное время тоже будет свое у каждой параллели. В связи с этим в школах откажутся от привычных звонков, теперь их график будет составлен с шагом в 15 минут. А чтобы не допустить скопления ребят возле зданий с утра, школы могут открыть дополнительные входы с соблюдением мер безопасности.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Конечно, будем стараться, чтобы в первую очередь в школу приходили ученики младших классов, ведь их, как правило, сопровождают родители, а изменение режима работы вызывает дополнительные сложности для семьи и может наложиться на график работы взрослых.

За каждым классом закрепят кабинет на один день либо на постоянной основе, чтобы ученики не перемещались по школе. Учителя будут сами приходить к ребятам в нужный кабинет. Исключение составят предметы, для которых необходимо специальное оборудование (например физика, химия или физкультура).

Каждая школа уже разработала графики в соответствии с новыми возможностями. До 26 августа учителя оповестят об этом всех родителей и ответят на вопросы.

Дезинфекция и тестирование на COVID-19

Уже сейчас школы проводят дезинфекцию и генеральную уборку к началу учебного года. Все санитарно-эпидемиологические нормы Роспотребнадзора будут соблюдены. В зданиях установят антисептики и обеззараживающие лампы закрытого типа. В перерывах между посещениями будет проводиться уборка помещений и всех поверхностей с использованием дезинфицирующих средств и проветривание кабинетов. Также дополнительно будет обрабатываться оборудование в классах и спортивный инвентарь.

Все сотрудники образовательных учреждений пройдут бесплатное тестирование на коронавирус до 28 августа. Кроме того, раз в две недели будет проводиться ПЦР-тестирование (взятие мазка). При положительном анализе сотрудников не допустят к работе.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Все работники московского образования в 100% случаев будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех: и учителей, и охранников, и сотрудников клининговых организаций, и всех, кто непосредственно заходит в школу, всего 180 тысяч человек.

Масочный режим

Все школы будут обеспечены масками и перчатками. Ученики могут пользоваться ими по желанию. Учителя обязаны носить маску вне класса (в коридоре, столовой, на лестницах). Но во время объяснения нового материала на уроке маску можно снять, соблюдая при этом социальную дистанцию.

Остальные сотрудники, включая административный персонал и охрану, обязаны носить средства защиты постоянно. Родителям тоже можно находиться на территории школы только в масках.

Каждое утро ученики и сотрудники школ будут проверяться на симптомы ОРВИ. В течение всего дня у входящих будут измерять температуру бесконтактным методом.

Если ученик заболел COVID-19

Если у одного из детей подтвердился коронавирус, то он и все контактировавшие с ним ученики не будут допущены в школу.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Как только мы получаем положительный ПЦР-тест, причем неважно, где он сделан, в частной или государственной лаборатории, в течение двух-трех часов информация будет доступна для каждой школы. Класс, контактировавший с больным ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней.

Ракова отметила, что такая ситуация не должна создать дополнительных сложностей для родителей. "При симптомах ОРВИ у ребенка врач приедет на дом, посещать медицинские учреждения не нужно", – подчеркнула заммэра Москвы.

Во время двухнедельной изоляции занятия будут продолжаться в дистанционном формате по стандартной программе. На 8–10-й день карантина, если у ребенка отсутствуют симптомы, нужно сдать тест на коронавирус (мазок). В московских поликлиниках это можно сделать бесплатно по предварительной записи. При наличии отрицательного результата анализа по окончании карантина ребенок может вернуться в школу. Для этого необходимо предоставить медицинское заключение.