Психолог рассказала о периоде адаптации детей к школе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Острый период адаптации школьников к новому учебному году длится первые две-три недели обучения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на медицинского психолога, арт-терапевта Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Анастасию Ильину.
Она рассказала, что от кризисного периода адаптации зависит дальнейшее состояние ребенка. После этого этапа наступает второй период – стабилизация. Этот период может длиться до двух-трех месяцев, уточнила психолог. Ильина пояснила, что в первые две-три недели дети и родители сталкиваются с трудностями в виде тревоги, страха, раздражительности, усталости и недомогания.
Чтобы возвращение в школу было более мягким и безболезненным для всей семьи, специалист рекомендовала до начала учебного года пообщаться с ребенком о школе. Ильина посоветовала разобрать с ребенком страхи и привести в пример положительные стороны возвращения в школу.
"Спросите о переживаниях детей перед школой, хочется возвращаться в живое обучение или нет. Если хочется, то почему, какие есть ожидания, бонусы при возвращении (например, долгожданная встреча с друзьями). Если не хочется, то проясните, какие есть опасения или тревоги, подумайте вместе, как можно их уменьшить домашними силами или с помощью специалистов", – отметила специалист.
Психолог также рекомендовала родителям проговорить с детьми режим дня и спланировать приятное совместное времяпровождение, чтобы было интересно всей семье. Для сглаживания тревожного состояния специалист также посоветовала внедрить бонусы в виде карманных денег и других приятных мелочей.
Ранее учителя дали советы родителям перед новым учебным годом. По словам педагогов, сейчас ребятам крайне важно настроиться на учебный процесс. Они рекомендовали уже сейчас начать заниматься с детьми.
Учителя также рекомендовали не сажать резко за уроки младшеклассников. Это, по словам педагогов, их только напугает.
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