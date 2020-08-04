Психолог рассказала, с чего начать подготовку детей к школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Педагог-психолог, научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Татьяна Шишова рассказала Москве 24, когда стоит начинать готовить ребенка к школе. По ее мнению, это сделать лучше за неделю до начала учебы.

"Дети в большинстве своем помнят, как сидеть за партой. Не стоит их подготавливать сильно заранее, им хватит и недели. Самое важное, чтобы этот период прошел для них максимально легко", – считает Шишова.





Татьяна Шишова педагог-психолог, научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Надо стараться, чтобы 1 сентября был именно праздничный день. Необходимо настраивать их на позитивный лад, напомнить о тех школьных моментах, которые приносили им радость. Поговорите об одноклассниках, об учителях, о любимых предметах.

Психолог отметила, что подготовку лучше всего начинать с поездки за покупками для школы. По ее мнению, выбор канцелярских принадлежностей, учебников, тетрадей и дневников поможет ребенку осознать, что учебный год скоро начнется и он может доставлять удовольствие.

"Можно за неделю начать отстраивать свой график. Пораньше вставать, пораньше ложиться. Можно попробовать заняться чтением или развивающими играми с ребенком в первой половине дня. Но важно не перегружать детей, чтобы это не начало казаться им рутиной", – советует педагог.

Ранее психолог Марина Архипова посоветовала родителям первоклассников прорепетировать с ними ситуацию похода в школу в игровой форме.

Она рассказала, что впереди первоклассника ждут школьные трудности, к которым он может быть не готов, поэтому она рекомендовала инсценировать школьные будни дома. Для этого, по словам психолога, ребенку нужно предоставить возможность самостоятельно раздеваться и одеваться, переодеваться в спортивную форму, а также помочь ему доставать из портфеля школьные принадлежности.

"Понаблюдайте за ребенком. Все ли эти действия он выполняет легко и достаточно быстро. Если необходимо, регулярно тренируйте эти навыки в оставшийся месяц, но только в игровой форме. Можете поиграть в школу. Главное – не пугайте ребенка трудностями школьной жизни. Пусть он воспринимает поход в первый класс только с позитивной стороны", – сказала Архипова.

Новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате с традиционными линейками. Вводить дистанционное обучение власти не планируют.