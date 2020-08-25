Учителя дали советы по подготовке детей к школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В преддверии начала учебного года столичные учителя дали рекомендации по подготовке детей к школе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам педагогов, чаще всего после летних каникул дети приходят в школу в хорошем настроении. Они отдохнули, набрались сил, соскучились по учителям и одноклассникам. Особенно 1 сентября ждут учащиеся младших классов.

Как рассказала учитель начальных классов и методист школы № 1265 Ирина Лебедева, в начальной школе очень важна связь с преподавателем.

"И если она есть, дети бегут к педагогу, как к родному человеку. Уже ближе к четвертому классу добавляются дружба, спорт", – приводятся в материале слова Лебедевой.

Как отмечается, ребятам важно настроиться на учебный процесс. За неделю или две до начала учебного года с детьми нужно начать заниматься: например, поиграть с ними в школу, дать побыть в роли учителя.

По словам Лебедевой, младшеклассников не нужно резко сажать за уроки и строго объяснять, что игры закончились и пора учиться. Это их только напугает. Подготовку к школе можно организовать в виде игры или квеста.

Заместитель директора Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Нина Седеренко отметила, что за две недели до возвращения в школу нужно начать менять режим дня – укладывать и будить ребенка пораньше.

"Момент входа в режим должен начинаться не 31 августа, а заранее – хотя бы за две недели. Ребенок должен плавно входить в учебный процесс", – рассказала Седеренко.

По ее словам, нужно с самого начала каникул стараться не сбивать режим дня ребенка слишком сильно.

"Вставать нужно не в 12 часов, а хотя бы в восемь или в половине девятого. Дольше на час или полтора ребенок, конечно, может поспать. Важно, чтобы ребенок ложился спать до десяти часов вечера, а если он маленький, то желательно и до девяти", – подчеркнула она.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что для первоклассников в Москве запланированы локальные праздники. Она добавила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы: в частности, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проходить все уроки. Исключение – кабинеты со специнвентарем, перемещать который запрещено.

По словам Сергея Собянина, в учебных заведениях будут чаще убираться, а образовательный процесс организуют так, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Мэр предупредил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то удаленку в течение 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

Анастасия Ракова, в свою очередь, заявила, что бассейны в школах Москвы будут недоступны до 1 октября. В Минпросвещения РФ обратили внимание, что школьные учителя должны будут носить маски.

Заммэра сообщила, что, по результатам тестов, у 14,5% сотрудников школ сформировался иммунитет к коронавирусу. Однако она подчеркнула, что этот показатель является ниже среднего по городу. По утверждению Раковой, такие значения указывают на необходимость соблюдения мер безопасности.

Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.