Линейки в Подмосковье могут пройти только для первоклассников и выпускников – Воробьев

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Школьные линейки могут пройти в Подмосковье только для первоклассников и учеников 11-х классов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Линейки будут, пока они рекомендованы для 1-х и 11-х классов. Ясно, что если это на воздухе, то больше возможностей. В закрытых помещениях точно линеек не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-го класса будем обязательно. Может быть, в каких-то школах какие-то другие классы будут добавлять", – сказал Воробьев.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в каждом регионе с учетом требований Роспотребнадзора. До этого специалисты Роспотребнадзора рекомендовали проводить школьные линейки на открытом воздухе по классам либо параллелям.

Специалисты напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Сергей Собянин сообщал, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом классы будут переходить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ также заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

