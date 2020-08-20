Если школьник заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на "дистанционку" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Классы в столичных школах, где у одного из учащихся был выявлен коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если тестами подтвердился коронавирус (у ученика. – Прим. ред.), то, естественно, необходимо принимать меры, соответственно, переводить на дистанционное обучение класс в течение 14 дней", – сказал мэр.

Собянин уточнил, что количество классов, которые будут переведены на такой формат учебы, будет зависеть от числа заболевших. Он подчеркнул, что в сутки коронавирусная инфекция подтверждается в среднем у 25–30 москвичей школьного возраста.

Ранее Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

