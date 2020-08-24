Мамы рассказали, как без ущерба для кошелька подготовить ребенка к учебному году

Первое сентября не за горами, а это значит, что родители школьников продолжают активно готовить своих детей к новому учебному году, массово приобретая различные канцелярские товары и форму. Разбираемся, как не потратить лишнего, где и когда лучше всего совершить покупки.

Покупки с умом

Существенно сэкономить на подготовке детей к школе поможет покупка всего необходимого в складчину с другими родителями. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член Общественной палаты РФ, председатель Межрегионального общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

"Сейчас, конечно, в магазинах самая давка, не осталось многих размеров, все втридорога. Поэтому если вы не успели купить в складчину с другими родителями (есть позиции, которые оптом покупать дешевле, например тетради, ручки, карандаши), то теперь уже есть смысл дождаться начала учебного года и сделать свои покупки в сентябре или октябре, когда начнутся настоящие сезонные скидки", – порекомендовала она.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Это возможность купить качественные вещи, а не какую-то ерунду "лишь бы купить", уже по доступной цене. Есть скидки и 50, и 70% после начала учебного года, плюс подвозят размеры, которых не доставало. Со всех сторон одни плюсы.

При этом покупать все в один день или разбить на разные, чтобы не устать, – вопрос индивидуальный, уточнила эксперт. Если же в запасе еще есть время, то хороший вариант – заказать необходимое онлайн.

"Важно это делать у проверенных производителей, чтобы не было такого, что что-то пришло, а там оказался кот в мешке. Вам не понравилось, а сделать уже ничего нельзя. Если знаете бренд, знаете продукт, заказывайте", – добавила Волынец.



Однако если ваш ребенок учится в начальной школе или же идет в первый класс, то по поводу канцелярских принадлежностей лучше всего посоветоваться с учителями, поскольку у многих есть определенные требования, подчеркнула специалист.

По словам Волынец, ответственно следует подойти и к выбору рюкзака, поскольку от него напрямую зависит здоровье школьника. "При этом рюкзак должен соответствовать нормам: у него должны быть широкие ручки, широкая спинка, он должен быть близким к ортопедическому рюкзаку, потому что ребенок носит с собой много тяжестей", – пояснила эксперт.

Даже если у вас нет возможности взять ребенка с собой, то отправляйте ему фото, чтобы посоветоваться по поводу покупки, добавила Волынец. "Потому что у них свои тренды, свои предпочтения. Ребенок сам себе в этой одежде должен нравиться. И с рюкзаком тоже", – заключила собеседница Москвы 24.

В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 также подчеркнула, что при выборе формы и необходимых школьных принадлежностей важно учитывать мнение ребенка, ему должно быть комфортно.





Наталья Наумова детский психолог Если ребенок активно участвует в выборе одежды, его мнение учитывается при выборе ручек и так далее, то он мысленно уже готовится к учебе. Ребенок уже начинает планировать свою учебную деятельность, свою жизнь, как он будет в школе взаимодействовать с другими людьми.

Советы "бывалой школьницы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ольга – мама двоих детей: третьеклассника Димы и второклассницы Ани. За эти годы практики женщина уже выработала свою схему подготовки ребят к новому учебному году.

"Сначала пишу перечень всего необходимого, а уже после провожу ревизию того, что есть, чтобы не купить лишнего, и только после этого перехожу к покупкам", – рассказала Ольга.





Ольга мама двух детей Самый первый раз я закупалась летом, и это вышло в копеечку. Теперь так стараюсь не делать. Осенью после сентября и зимой очень большие скидки на форму и рюкзаки, поэтому можно купить немного перед учебным годом и докупить после сентября. Например, дочери рюкзак я покупала зимой, перед первым классом, он вышел примерно в 700 рублей, сыну же – летом, перед школой, и он обошелся чуть больше 3 000 рублей.

Родителям первоклассников Ольга советует покупать канцтовары по акции. "Я стараюсь брать побольше, так как пригодится в течение года. Например, в прошлом году были тетради в "Детском мире" по 50 копеек, я набрала побольше, и они еще остались на следующий год", – объяснила она.

Кроме того, по словам девушки, следует обращать внимание на то, что быстро используется или приходит в негодность, и покупать этих принадлежностей побольше, в случае если они предлагаются по хорошей цене.

К выбору одежды для школьников Ольга тоже подходит с умом. "Для мальчика беру по две рубашки с длинным и коротким рукавами, одну парадную, две пары брюк и одни джинсы, жилетку, кардиган и свитер. Пиджак покупала только в первый класс на линейку, и больше он не понадобился", – рассказала она.





Ольга мама двоих детей Для сына уже есть определенные магазины, где покупаю. Например, брюки беру в основном в H&M, он худенький, а там на штанах резиночка, чтобы утягивать. Да и если сдать старые вещи в этом магазине, там скидка 15% – это тоже экономия.

Для девочки – две рубашки с длинными рукавами, три – с короткими, водолазку, два сарафана, юбку и платье. "Обоим детям этих вещей хватало на учебный год, даже было многовато. Для дочки выбираю так, чтобы было красиво, неплотные ткани, потому что в школе очень жарко. Стараюсь, чтобы все сочеталось по стилю", – объяснила девушка.

Если учесть все "остатки с прошлого года", то при подготовке к школе двух детей семья потратила около 20 тысяч рублей.

Первый раз – дорого?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сложнее дела обстоят с первоклашками. Сын Елизаветы Кирилл в этом году идет в первый класс. К учебному году девушка готовилась с весны: составляла список вещей, чтобы спланировать траты.

"Нужны были стол, стул, настольная лампа. Канцтовары я еще не закупала, думаю, займусь этим в начале учебного года", – сказала Елизавета.

Для будущего школьника уже купили самые необходимые вещи – костюм, рубашку, две рубашки-поло на смену и рюкзак. "Пока потратили примерно 20 тысяч рублей", – поделилась мама Кирилла.

Впереди выбор спортивной формы – это шорты, майка, кроссовки.

Елизавета порекомендовала родителям заказывать вещи через интернет. Такой шопинг, по мнению мамы, удобнее, чем ездить с ребенком по торговым центрам, ведь утомительные походы по магазинам выдержат не все дети.





Елизавета мама первоклассника В нашем случае заказы касаются базовых футболок и рубашек, которые мы уже не первый раз покупаем у определенного бренда. Чаще всего заказываю через Wildberries, поскольку там есть выбор и удобно, что можно забрать заказ на следующий день. Но такие вещи, как кроссовки и другую обувь, нужно пощупать, примерить, посмотреть, как будет сидеть, поэтому их не заказываем.

Также Елизавета порекомендовала обратить внимание на такие бренды, как Uniqlo и United Colors of Benetton. "Я перед покупкой собрала мнение родителей более опытных. Там очень комфортная одежда", – объяснила девушка.

Рюкзак для Кирилла выбрали легкий и удобный: "Не ортопедический, но главное, чтобы он был легкий, удобно открывалась молния, был карман под пенал, карман-сеточка под бутылочку, потому что дети всегда берут с собой водичку... Взяли рюкзак в шашечку, чтобы легче было определить своего ребенка издалека", – сказала Елизавета.





Москвичи могут узнать о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Она будет работать с 19 августа по 2 сентября. Получить консультацию можно по телефону общественной приемной управления 8 (495) 785-37-41 и по телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия).

Поддержать морально

Подготовить ребенка к новому учебному году важно не только с точки зрения покупки необходимых вещей, но еще и морально, уверена детский психолог Наталья Наумова.

"Даже неважно, в какой класс ребенок идет, потому что всегда Первое сентября – это стресс. Конечно, наибольший стресс приходится на первоклассников, но ребята и более старших классов все равно волнуются, опасаются, потому что они давно не видели одноклассников, у них меняются педагоги. Много факторов, которые детей могут беспокоить", – объяснила эксперт.





Наталья Наумова детский психолог Очень важно с ребенком провести беседу: спросить, хочет ли он в школу, какой он видит свою жизнь там, чего ожидает. Спросить, какая же у ребенка учебная задача стоит на этот год, что бы он хотел узнать, в чем бы он хотел продвинуться в своих знаниях, каким образом он эти задачи планирует достигать.

Такие беседы, по мнению Наумовой, помогут ребенку не только "продумать путь", как достигать задуманного, но и подготовиться к вступлению в новый учебный год. "Ему будет легче", – заверила психолог.

Если же ребенок учится в начальной школе, то в таком случае, по словам специалиста, поможет игра. "Взять какие-нибудь его любимые игрушки и поиграть в школу. Посадить всех за парты, посмотреть, как проходит урок. Чтобы ребенок сыграл и свою роль, и своих одноклассников, каких-то драчунов, если он их опасается", – посоветовала Наумова.

Кроме того, важно напомнить ребенку о том, что он всегда может обратиться за помощью к педагогам, поскольку многие дети боятся это делать.

Если соблюсти такие простые рекомендации, то школьник легко вольется в учебный процесс, его адаптация пройдет намного успешнее, заключила психолог.

