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14:21

Работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски в школе

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве будет обязательным, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Для работников образовательных учреждений ношение масок будет обязательным", – сообщила Ракова.

Она добавила, что ношение маски для детей будет необязательно.

"Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", – пояснили в пресс-службе департамента образования столицы.

Она добавила, что до начала учебного года все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирус. По ее словам, к настоящему моменту тесты сдали уже 100 тысяч работников, всего протестируют 180 тысяч человек.

Заммэра подчеркнула, что по результатам тестов выяснилось, что у 14,5% сотрудников школ сформировался иммунитет к коронавирусу. Однако она уточнила, что этот показатель является ниже среднего по городу, отметив, что такие значения указывают на необходимость соблюдения мер безопасности.

Ракова добавила, что в этом году каждая школа несет за собой право установления индивидуального графика начала занятий для каждой параллели.

"Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", – пояснили в пресс-службе департамента образования.

Ранее глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. По его словам, ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение в случае пожелания взрослых.

Он уточнил, что при выборе дистанционного формата родителям необходимо уведомить об этом классного руководителя и написать соответствующее заявление.

Московские школы не планируют переводить на дистанционное обучение

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