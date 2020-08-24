Праздники для первоклассников пройдут в Москве

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти приняли решение о проведении локальных праздников для первоклассников, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Мы их обязательно проведем, чтобы сохранить праздничную атмосферу", – сообщила заммэра, напомнив, что традиционных линеек в школах не будет.
Она добавила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы. В частности, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, где ученикам будут проводить все уроки. Исключение составляют только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, перемещать который запрещено.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.
По словам мэра Москвы, в учебных заведениях будут чаще проводить уборку, а образовательный процесс организуют таким образом, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Он подчеркнул, что новые меры безопасности соответствуют рекомендациям, утвержденным Роспотребнадзором.
Также особое внимание будут уделять и состоянию здоровья школьников. В частности, если у кого-то из них обнаружат коронавирус, то на дистанционное обучение в течение 14 дней переведут весь класс. Как объяснил Собянин, это период, когда надо протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.
В Минпросвещения РФ уточнили правила ношения масок в школах
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