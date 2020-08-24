Линейки в школах Москвы сделают только для первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Линейки в столичных школах 1 сентября проведут только для первоклассников, сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"Чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой, отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут", – цитирует РИА Новости ведомство.

Там же уточнили, что для учащихся 2–11-х классов состоятся классные часы.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты советуют организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки на открытом воздухе

Специалисты напомнили, что в новом учебном году в школах усилят дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Помимо этого, во всех школах запрещены массовые мероприятия.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что для первоклассников запланированы локальные праздники. Она добавила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы: в частности, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проходить все уроки. Исключение – кабинеты со специнвентарем, перемещать который запрещено.

По словам Сергея Собянина, в учебных заведениях будут чаще убираться, а образовательный процесс организуют так, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Мэр предупредил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то удаленку в течение 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

Ракова, в свою очередь, заявила, что бассейны в школах Москвы будут недоступны до 1 октября. В Минпросвещения РФ обратили внимание, что школьные учителя должны будут носить маски.

"Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", – пояснили в пресс-службе. При этом детям надевать средства индивидуальной защиты необязательно.

Заммэра сообщила, что, по результатам тестов, у 14,5% сотрудников школ сформировался иммунитет к коронавирусу. Однако она подчеркнула, что этот показатель является ниже среднего по городу. По утверждению Раковой, такие значения указывают на необходимость соблюдения мер безопасности.

Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.