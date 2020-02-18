В Госдуме приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутаты Госдумы в ходе третьего, окончательного чтения приняли закон об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

Согласно ему, закрепляется понятие "здорового питания" и его основных принципов. Также конкретизируются особенности качественного и безопасного питания младшеклассников, информирует Агентство "Москва".

Ранее один из авторов инициативы Вячеслав Володин заявлял, что подобная социальная инициатива очень важна. Обеспечение горячими обедами позволит каждому ученику начальных классов питаться в школе вне зависимости от того, живет от в городе или селе.

Владимир Путин рассказал, что идею о бесплатном питании для начальных классов поддержали не сразу.

15 января в ходе послания Федеральному собранию глава российского государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Сергей Собянин напомнил, что в Москве в начальных школах оно уже доступно.