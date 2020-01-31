В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением обеспечить студентов бесплатным питанием. Подобную норму могут ввести в отношении тех, кто учится на дневном отделении, как сообщает RT.

Автор законодательной инициативы объяснил, что студенты-очники проводят в учебном заведении большую часть дня, при этом не всегда им удается что-то приготовить в общежитии или дома.

"Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся", – заявил Власов.

В настоящий момент в отдельных вузах получить бесплатное питание можно, предоставив доказательства сложного материального положения или причастности к социально незащищенным гражданам.

В январе, во время послания Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости бесплатного горячего питания в школах. По словам главы государства, предоставлять завтраки и обеды необходимо для всех учеников с 1 по 4 классы.

