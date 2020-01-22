Врач-педиатр назвал наиболее удобный учебный график для школьников и студентов

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Шестидневная учебная неделя может пагубно сказаться на самочувствии ребенка. Об этом заявила врач-педиатр Татьяна Буцкая, как сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Достаточно представить себя на месте ребенка или молодого человека, который еще недавно только проходил через все прелести подросткового периода. Не сомневаюсь, что вам покажется мало одного выходного: вы не сможете отдохнуть как следует", – объяснила специалист.

По словам Буцкой, дети гораздо быстрее истощаются. Кроме того, для каждого дня недели характерны определенные особенности организма ребенка. Например, в понедельник детям сложнее перенастроиться на рабочий лад, и их нельзя перегружать.

Работоспособность малышей приходится на среду. В эти дни педагогам советуют ставить самые сложные предметы, причем они лучше усваиваются в пределах 10 – 12 часов дня. Наименее восприимчивы к занятиям школьники становятся к пятнице.

Если же в школах применяется шестидневка, то от детей сложно добиться приемлемой успеваемости. Кроме того, школьники не будут успевать перезагрузиться и отдохнуть от учебы – многие сейчас посещают кружки, а в выходной еще и придется делать домашние задания.

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