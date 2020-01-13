Школьников научат контролировать свои и распознавать эмоции других людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве просвещения РФ планируют разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Предполагается, что школьники научатся контролировать свои и распознавать чужие эмоции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в министерстве, одной из важных задач для регионов является не только увеличение числа школьных психологов, но и повышение их квалификации, для чего в субъекты уже были направлены апробированные программы для работы с трудными детьми и подростками. В рамках данной работы министерство совместно с профильными организациями приступило к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Реализация данной программы поможет воспитанию эмоционально зрелых личностей.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы снизить число случаев травли в современных школах, представителям министерства и руководителям образовательных учреждений необходимо проводить совместную работу по выявлению девиантного поведения и оказанию своевременной квалифицированной помощи ребенку, его родителям, педагогам с учетом ценностей дружбы, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.

Ранее сообщалось, что генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров предложил ввести в школьную программу курс отечественного кино.