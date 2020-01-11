В проекте "Субботы московского школьника" открылось новое направление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в проекте "Субботы московского школьника" запустят направление "Медицинские субботы". По счету это 22-е направление проекта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Лекции, семинары и мастер-классы будут вести практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов. Ребята познакомятся с уникальными медицинскими специальностями и узнают о современных разработках в этой сфере", – говорится в сообщении.

Как уточняется, первое занятие запланировано на 18 января, оно будет посвящено современной оториноларингологии.

Специалисты подготовили три образовательные площадки, где есть медицинские классы. Это школы № 627, № 1259 и школа имени Маяковского.

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году, знакомит столичных школьников с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.

