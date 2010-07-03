Бизнес-тренинг для школьников возобновил работу в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный проект для школьников и студентов "Бизнес-уикенд" возобновил работу в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

В течение двух месяцев участники тренинга будут генерировать бизнес-идеи для реализации собственных стартапов. Серия однодневных занятий с известными представителями бизнеса "Дверь в предпринимательство" стартует 27 октября.

Встречи будут проходить по воскресеньям до конца года в технопарке "Нагатино". Желающие должны зарегистрироваться на сайте проекта. Участники получат доступ к онлайн-библиотеке видеокурсов и смогут выполнять интерактивные домашние задания.

Бесплатный проект стартовал в октябре 2018 года. В тренингах уже приняли участие около 24 тысяч школьников и студентов. По итогам акселератора 150 перспективных учеников получили поддержку города, включая менторство авторитетных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что под эгидой проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности населения состоится серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей и консультаций экспертов для взрослой аудитории и студентов.