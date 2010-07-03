Собянин рассказал о развитии московских технопарков

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин посетил технопарк "Горизонт", который является головным офисом IT-холдинга IBS. По словам мэра, с каждым годом IT-индустрия занимает все большее место в экономике Москвы. Сегодня в этой сфере занято около 600 тысяч человек.
"В целом IT-отрасль, должен сказать, с каждым годом набирает обороты и значение для жизни города. В этом году уже объем этой отрасли составит около 4 триллионов рублей в год. То есть уже такие "космические" цифры. Каждый десятый в Москве работающий работает в IT-отрасли, необязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, промышленности, финансовых секторах, медиа и так далее. И мы видим даже по количеству набора людей в этой отрасли, за этот год количество вакансий увеличилось на 25%, то есть идет активный набор специалистов", – отметил Сергей Собянин.
Именно поэтому важно создать хорошие условия для работы сотрудников этой отрасли. Мэр добавил, что поддержка развития столичных технопарков продолжится.
"Я смотрю, в вашем технопарке такие условия неплохие созданы. Я с большим удовольствием подписывал решение о предоставлении льгот вашему технопарку", – добавил мэр.
Компанию IBS основали в 1992 году Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий. Команда профессионалов IBS объединяет более 3500 человек – архитекторов, аналитиков, консультантов инженеров и программистов. Компания привлекает и обучает молодых талантливых специалистов на базе совместных программ с ведущими российскими вузами (МФТИ, МИСИС, ВШЭ и другими), способствуя сохранению традиций российской инженерной школы и развитию отечественного ИТ-образования.
В Москве растет число технопарков
IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. По данным IDC компания входит в ТОП-10 лидеров российского рынка по объему выручки, занимает ведущие позиции в консалтинге и кастомизации программного обеспечения, системной интеграции, а также в сфере хостинга ИТ-инфраструктуры.
Помимо арендопригодных площадей, в технопарке имеется инфраструктура коллективного пользования – Центр сертификации и серверная. С 2012 года в технопарке действует единственный в Москве Музей техники Apple, созданный стараниями коллекционера Андрея Антонова и бизнесмена Евгения Бутмана.
Музей неоднократно посещал сооснователь Apple Стив Возняк. В настоящее время в 18 компаниях – резидентах "Горизонта" трудится более 1,5 тысячи человек. В среднем работники получают зарплату в размере 194 тысяч рублей в месяц. Более половины резидентов входят в структуру холдинга IBS.
В составе IBS работает несколько специализированных дочерних компаний: БФТ IBS – разработчик программных и консалтинговых решений для государственного сектора и бизнеса, IBS Platformix – поставщик тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры, IBS DataFort – провайдер профессиональных ИТ-услуг на базе частного облака. Компания также выпускает собственные линейки продуктов: гиперконвергентные ИТ-инфраструктурные решения Скала-Р, платформу для управления бизнес-процессами "Планета", многоцелевую платформу данных ArenaData, мобильный университет на платформе SmartGate и другие.
Продуктами и услугами IBS пользуются органы государственной власти и крупнейшие компании России: Банк России, Минфин России, "Росавтодор", Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования, "Аэрофлот", "Газпром", "Газпромбанк", "Росатом", "Роснефть", "Сбербанк", "Сибур", "Транснефть", Х5 и другие.
IBS является стратегическим партнером правительства Москвы. Компании холдинга реализуют ряд крупных проектов по созданию, развитию и сопровождению автоматизированных систем управления для органов исполнительной власти города:
Ставка на импортозамещение – еще один стимул для развития малого и среднего бизнеса. Московские предприятия производят качественные аналоги импортных товаров в таких областях, как машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтика, стройматериалы, легкая промышленность и детское питание. Немалая часть продукции уходит на экспорт.
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