Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин посетил технопарк "Горизонт", который является головным офисом IT-холдинга IBS. По словам мэра, с каждым годом IT-индустрия занимает все большее место в экономике Москвы. Сегодня в этой сфере занято около 600 тысяч человек.

"В целом IT-отрасль, должен сказать, с каждым годом набирает обороты и значение для жизни города. В этом году уже объем этой отрасли составит около 4 триллионов рублей в год. То есть уже такие "космические" цифры. Каждый десятый в Москве работающий работает в IT-отрасли, необязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, промышленности, финансовых секторах, медиа и так далее. И мы видим даже по количеству набора людей в этой отрасли, за этот год количество вакансий увеличилось на 25%, то есть идет активный набор специалистов", – отметил Сергей Собянин.

Именно поэтому важно создать хорошие условия для работы сотрудников этой отрасли. Мэр добавил, что поддержка развития столичных технопарков продолжится.

"Я смотрю, в вашем технопарке такие условия неплохие созданы. Я с большим удовольствием подписывал решение о предоставлении льгот вашему технопарку", – добавил мэр.

Компанию IBS основали в 1992 году Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий. Команда профессионалов IBS объединяет более 3500 человек – архитекторов, аналитиков, консультантов инженеров и программистов. Компания привлекает и обучает молодых талантливых специалистов на базе совместных программ с ведущими российскими вузами (МФТИ, МИСИС, ВШЭ и другими), способствуя сохранению традиций российской инженерной школы и развитию отечественного ИТ-образования.

В Москве растет число технопарков

IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. По данным IDC компания входит в ТОП-10 лидеров российского рынка по объему выручки, занимает ведущие позиции в консалтинге и кастомизации программного обеспечения, системной интеграции, а также в сфере хостинга ИТ-инфраструктуры.

Помимо арендопригодных площадей, в технопарке имеется инфраструктура коллективного пользования – Центр сертификации и серверная. С 2012 года в технопарке действует единственный в Москве Музей техники Apple, созданный стараниями коллекционера Андрея Антонова и бизнесмена Евгения Бутмана.

Музей неоднократно посещал сооснователь Apple Стив Возняк. В настоящее время в 18 компаниях – резидентах "Горизонта" трудится более 1,5 тысячи человек. В среднем работники получают зарплату в размере 194 тысяч рублей в месяц. Более половины резидентов входят в структуру холдинга IBS.

В составе IBS работает несколько специализированных дочерних компаний: БФТ IBS – разработчик программных и консалтинговых решений для государственного сектора и бизнеса, IBS Platformix – поставщик тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры, IBS DataFort – провайдер профессиональных ИТ-услуг на базе частного облака. Компания также выпускает собственные линейки продуктов: гиперконвергентные ИТ-инфраструктурные решения Скала-Р, платформу для управления бизнес-процессами "Планета", многоцелевую платформу данных ArenaData, мобильный университет на платформе SmartGate и другие.

Продуктами и услугами IBS пользуются органы государственной власти и крупнейшие компании России: Банк России, Минфин России, "Росавтодор", Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования, "Аэрофлот", "Газпром", "Газпромбанк", "Росатом", "Роснефть", "Сбербанк", "Сибур", "Транснефть", Х5 и другие.

IBS является стратегическим партнером правительства Москвы. Компании холдинга реализуют ряд крупных проектов по созданию, развитию и сопровождению автоматизированных систем управления для органов исполнительной власти города:

Автоматизированная система управления бюджетным процессом (АИС УБП) объединяет 5 885 лицевых счетов 2 405 организаций Москвы. Ежегодно в системе обрабатывается свыше 13 миллионов документов. Зарегистрировано более 11 тысяч активных пользователей. Организован автоматизированный обмен документами с внешними корреспондентами – Казначейством России, Банком России и другими.

Автоматизированная система управления городскими финансами (АИС ГФ) интегрирует 20 информационных систем и ресурсов, обеспечивающих финансово-экономическую деятельность столичных организаций бюджетной сферы. В системе зарегистрировано свыше 14 тысяч активных пользователей. За счет безбумажных технологий численность сотрудников Московского городского казначейства была оптимизирована на 40 процентов. Благодаря автоматической камеральной проверке количество форм отчетности, предоставляемой органами власти, сократилось на 13 процентов. Экономический эффект от перехода к безбумажному обмену данными составил 361,3 миллиона рублей.

Интернет-портал "Душевная Москва" создан в 2017 году для взаимодействия горожан, волонтеров, НКО и органов исполнительной власти города Москвы.

В 2016 году с целью модернизации системы хранения данных (СХД), обслуживающей более 50 городских информационных систем различного назначения, IBS осуществила поставку комплектов современного оборудования хранения и обработки данных. Кроме того, совместно с вузами Москвы – МФТИ, МИСИС, ВШЭ и другими – компания реализует программы подготовки молодых специалистов, тем самым способствуя сохранению традиций отечественной инженерной школы и развитию IT-образования в столице.

Одно из главных направлений развития столицы – создание современной промышленности. За последние годы более 40 предприятиям присвоен статус промышленного комплекса и создано 30 технопарков. Более 1,8 тысячи компаний-резидентов заняты в самых разных областях – от производства обуви до создания транспорта будущего. Город предоставляет промышленным предприятиям и технопаркам налоговые льготы и финансовую поддержку.

Ставка на импортозамещение – еще один стимул для развития малого и среднего бизнеса. Московские предприятия производят качественные аналоги импортных товаров в таких областях, как машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтика, стройматериалы, легкая промышленность и детское питание. Немалая часть продукции уходит на экспорт.

