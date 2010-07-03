Россиянам предложат "прокачать" финансовую грамотность на VI Неделе сбережений

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Цифровизация финансовых услуг и связанные с этим возможности и риски станут центральной темой VI Всероссийской недели сбережений, которая начнется 31 октября.

Во всех регионах страны под эгидой проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности населения состоится серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, пройдут образовательно-просветительские мероприятия для студентов и представителей бизнеса.

Цель ежегодной акции – привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

В Москве торжественное открытие Недели пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Здесь состоится телемост с регионами – участниками проекта Минфина, а также профессиональная дискуссия представителей ведомства и экспертов проекта по теме возможностей и рисков, связанных с развитием цифровых финансовых услуг.

"Сегодня использование цифровых финансовых сервисов для многих стало неотъемлемой частью комфортной жизни. Совершая те или иные транзакции с помощью смартфона или компьютера, мы практически не задумываемся о рисках, которые могут возникнуть. Правда состоит в том, что они существуют. Сегодня средства можно потерять буквально в один клик, – отметил директор департамента международных финансовых отношений Минфина, директор проекта министерства по повышению уровня финансовой грамотности Андрей Бокарев. – Об этом необходимо рассказывать как можно большему количеству людей. Поскольку в Неделе сбережений ежегодно участвуют миллионы россиян, в этом году мы решили сделать цифровизацию финансовых услуг центральной темой мероприятий".

В рамках очных и онлайн семинаров будут обсуждаться темы: "Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики (для аудитории 25-35 лет)", "Цифровая финансовая грамотность (для аудитории 60+), "Личное финансовое планирование", "Основы финансовой безопасности", "Управление кредитной нагрузкой", "Управление личным бюджетом". Все материалы для проведения образовательно-просветительских мероприятий выложены в свободном доступе на сайте вашифинансы.рф в разделе "Неделя сбережений".

В программе также предусмотрены мероприятия для работодателей и студентов.

12 ноября в Технограде на ВДНХ в формате открытого тренинга состоится презентация новой инициативы в рамках проекта Минфина России в области повышения уровня финансовой грамотности населения – всероссийской программы финансового просвещения в трудовых коллективах.

14 ноября на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова состоится хакатон "Личная цифровая безопасность или как не потерять деньги в один клик". Команды студентов ведущих экономических вузов столицы совместно с экспертами проекта будут искать в интернете реальные угрозы для потребителей цифровых финансовых услуг и готовить практические рекомендации о том, как избежать этих рисков.

Итоги Недели сбережений подведет Семейный финансовый фестиваль, который состоится 23 ноября на площадке Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве и будет направлен на повышение уровня финансовой грамотности членов семьи. Гости мероприятия на один день станут жителями настоящего города с собственной валютой и инфраструктурой. Участников ждут творческие мастер-классы, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы, конкурсы, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, публичные лекции, открытые дискуссии с участием известных спикеров и многое другое.