В центре "Моя карьера" назвали самые популярные тренинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре занятости "Моя карьера" назвали пять самых популярных тренингов для москвичей. На одном из тренингов пришедшие узнают, как правильно составить резюме (зарегистрироваться можно 1 ноября), а также что делать при пропусках в трудовом стаже, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Популярностью пользуется тренинг по прохождению испытательного срока (зарегистрироваться можно 19 ноября). На нем речь пойдет о том, как себя вести, чтобы продолжить работу после испытательного срока.

Пришедшие на тренинг "Эмоциональный интеллект" (регистрация 8 ноября) научатся распознавать эмоции, а также понимать желания других сотрудников.

На тренинге "Стресс-менеджмент" (регистрация 1 ноября) можно будет узнать, от чего зависит уровень работоспособности и стресса. Там расскажут о разрешении конфликтов и помогут повысить профессиональную эффективность.

Также популярным является тренинг "Цифровая грамотность" (регистрация на тренинги 1 ноября).

Узнать более подробное расписание и зарегистрироваться на тренинги можно на сайте центра "Моя карьера".

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.